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В Зангилане обеспечено теле- и радиовещание

В Зангилане обеспечено теле- и радиовещание Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции, расположенной в поселке Минджив
ИКТ
20 октября 2021 г. 09:48
В Зангилане обеспечено теле- и радиовещание
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Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции, расположенной в поселке Миндживан Зангиланского района, обеспечило вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Зангилан и более чем в 10 селах Зангиланского района.

Как сообщает Report, вещание обеспечено в рамках работ по восстановлению инфраструктуры, в том числе деятельности станций телерадиовещания на освобожденных от оккупации территориях, в связи с исполнением указа президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Отметим, что с 31 декабря 2020 года восстановлено телерадиовещание в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также прилегающих населенных пунктах. 4 октября "Телерадио" сдало в эксплуатацию новую 17-метровую металлическую вышку в городе Кяльбаджар. Таким образом, в городе Кяльбаджар и 15 прилегающих селах района обеспечено вещание 8 ТВ и одного радиоканала.

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Версия на английском языке ФотоTV, radio broadcasting established in liberated Zangilan district
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda televiziya və radio yayımı təmin olunub

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