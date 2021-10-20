В Зангилане обеспечено теле- и радиовещание

Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции, расположенной в поселке Минджив

Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции, расположенной в поселке Миндживан Зангиланского района, обеспечило вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Зангилан и более чем в 10 селах Зангиланского района.

Как сообщает Report, вещание обеспечено в рамках работ по восстановлению инфраструктуры, в том числе деятельности станций телерадиовещания на освобожденных от оккупации территориях, в связи с исполнением указа президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Отметим, что с 31 декабря 2020 года восстановлено телерадиовещание в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также прилегающих населенных пунктах. 4 октября "Телерадио" сдало в эксплуатацию новую 17-метровую металлическую вышку в городе Кяльбаджар. Таким образом, в городе Кяльбаджар и 15 прилегающих селах района обеспечено вещание 8 ТВ и одного радиоканала.