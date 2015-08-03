В Южной Корее выпустили первые умные часы для слепых

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Стартаперы из южнокорейской компании создали Dot - первые "умные" часы для слабовидящих и слепых людей. Набор базовых функций устройства повторяет Apple Watch, но работает оно совсем по другому принципу.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, вместо привычного тачскрина у Dot Smartwatch “экран” состоит из четырех сегментов с шестью точками. Такой принцип построения рабочей панели позволяет воспроизводить символы из тактильного шрифта Брайля. Устройство синхронизируется со смартфоном, а также с другими часами Dot через Bluetooth и способно непрерывно работать около 5 дней без подзарядки.

В меру развития интернет-технологий разработчики Dot планируют создать новые приложения, основанные на принципе работы шрифта Брайля. Компания начала испытывать возможности модулей на вокзалах и в банкоматах, предоставляя информацию о банковских счетах или расписании движения поездов. Dot планируют выпустить в продажу в декабре.