В ЮНЕСКО представлены проекты министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась Х сессия Межправительственного совета по программе "Информация для всех" (IFAP).

Как сообщает Report, в рамках сессии по инициативе постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО делегация министерства транспорта, связи и высоких технологий провела широкую презентацию о достижениях, успешном опыте в области построения информационного общества в нашей стране, работе по достижению прогресса в развитии в соответствии с приоритетными сферами программы IFAP.

Выступивший на сессии руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов выразил признательность бюро и секретариату программы "Информация для всех" Межправительственного совета за созданную для Азербайджана возможность поделиться лучшим опытом и достижениями в приоритетных сферах IFAP.

Коснувшись роли информационно-коммуникационных технологий в поощрении мира и межкультурного диалога, посол отметил, что наша страна поддерживает программу IFAP. Он также напомнил о панельных обсуждениях IFAP "Культурные аспекты борьбы с экстремизмом в киберпространстве: радикализация молодежи, ведущая к насилию" на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу, рассказал о политике Азербайджана в области устойчивого развития ИКТ.

Далее представитель министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизова выступил с презентацией об успехах, достигнутых в области построения информационного общества в Азербайджане.

На презентации была предоставлена подробная информация о ряде проектов, реализуемых в последние годы министерством транспорта, связи и высоких технологий и направленных на развитие информационного общества, а также об электронной подписи, электронном правительстве, удостоверениях личности нового поколения. Было также сообщено о таких важных инфраструктурных проектах, как доступ населения страны к интернету, развитие широкополосной сети и космическая промышленность.

Р.Азизов подчеркнул, что в стране по приоритетным направлениям инновационной экономики и в сфере ИКТ осуществлены стартап-проекты, а также проекты по кибербезопасности, многоязычию в киберпространстве, ИТ-проекты для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, участников сессии проинформировали о таких успешных проектах, как центры Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət), система управления цифровыми правами Агентства по авторским правам, проект библиотечно-информационного центра (Azlibnet) министерства культуры, центрах обслуживания "Шебеке" и Дата-центре министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Также состоялись встречи с новоизбранным председателем Межправительственного совета по IFAP Анной Боссман, координатором ЮНЕСКО по проекту IFAP Бояном Радойковым, заместителем генерального директора ЮНЕСКО по коммуникациям и информации Моэзом Шакшоуком и представителями стран-членов.

В рамках сессии была продемонстрирована фотовыставка, отражающая успехи, достигнутые Азербайджаном в области ИКТ.

В завершение был устроен прием от имени нашей страны для представителей стран, участвующих в программе IFAP ЮНЕСКО.

Отметим, что основная цель программы "Информация для всех" заключается в упрощении доступа к информации в странах-членах. Информационно-коммуникационный мандат ЮНЕСКО охватывает такие сферы, как доступ к информации, информационная этика, информационная грамотность, защита информации, предотвращение насильственного экстремизма и другие.