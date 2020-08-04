В японском сегменте Facebook похищены учетные записи 7,6 тыс.пользователей

Злоумышленники получили доступ к аккаунтам посредством так называемого фишинга

Учетные записи свыше 7,6 тысяч пользователей японского сегмента Facebook похитили в период с конца июня этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным японской компании Sola.com, работающей в сфере кибербезопасности, похищенные данные хранятся на серверах, расположенных на территории России. По данным работающего на правительство Японии Агентства продвижения информационных технологий, злоумышленники получили доступ к аккаунтам посредством так называемого фишинга. Пользователям приходили личные сообщения якобы от людей из их списка друзей со ссылкой на видеозапись. При переходе по ссылке открывалась страница, визуально идентичная стартовой странице Facebook, с предложением заново ввести логин и пароль.

В то же время специалисты Sola.com утверждают, что в массовом фишинге принимали участие по крайней мере восемь мошеннических групп, члены которых являются испаноговорящими. "Есть вероятность, что украденные аккаунты могут быть использованы для манипуляций общественным мнением, как это происходило в ходе президентских выборов в США в 2016 году", - приводит Kyodo слова президента японской компании Хирото Такахаси. В Sola.com рекомендуют всем пользователям социальных сетей чаще менять пароль, а также использовать двухступенчатую аутентификацию.