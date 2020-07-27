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В Японии протестируют первого робота-курьера

В Японии протестируют первого робота-курьера В Японии пройдут испытания нового робота-курьера DeliRo, разработанного компанией ZMP Inc.
ИКТ
27 июля 2020 г. 11:13
В Японии протестируют первого робота-курьера

В Японии пройдут испытания нового робота-курьера DeliRo, разработанного компанией ZMP Inc. 

Как передает Report, об этом сообщила газета Mainichi.

Японские фирмы рассчитывают на то, что в ближайшем будущем доставлять покупателям товары из магазинов или со складов будут роботы.

DeliRo попробует доставлять лапшу соба клиентам из Токио. Для этого возле станции Таканава Гейтвей с 12 по 16 августа можно будет разместить заказ, воспользовавшись планшетным устройством.

Отмечается, что высота робота составляет 1 метр, а грузоподъёмность — 50 кг. DeliRo движется со скоростью 6 км/ч и способен избегать препятствия.

Поскольку в Японии из-за проблемы старения населения наблюдается нехватка рабочей силы, в стране поощряют подобные разработки. Но их использование потребует изменений в законодательстве. Пока роботы, движущиеся со скоростью 6 км/ч не могут выезжать на общую автомобильную дорогу.

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Версия на английском языке Japan to test first delivery robot
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