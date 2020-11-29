В Японии на фоне пандемии придумали бесконтактные лифты

Японские производители Hitachi Ltd. и Mitsubishi Electric представили модели лифтов, вызов и передвижение на которых не требует нажатия кнопок, что может способствовать снижению риска заражения коронавирусом.

Японские производители Hitachi Ltd. и Mitsubishi Electric представили модели лифтов, вызов и передвижение на которых не требует нажатия кнопок, что может способствовать снижению риска заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

"Коммуникация" между пассажиром и лифтом от компании Hitachi может осуществляться с помощью приложения для моментального обмена сообщениями LINE или же путем сканирования специального QR-кода, размещенного у кабины лифта. Выбор нужного пассажиру этажа осуществляется с персонального смартфона и таким образом не требует касания кнопок.