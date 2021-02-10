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В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10

В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц
ИКТ
10 февраля 2021 г. 13:55
В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10

Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в своем Twitter сообщил управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.

В линейке доступных смартфонов ожидается три модели: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Скорее всего, топовая версия будет повторять китайский Redmi Note 9 Pro 5G, представленный в конце 2020 года. Та модель помимо поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения получила основную 108-мегапиксельную камеру.

Предположительно, Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц. Максимальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

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