В Xiaomi назвали дату презентации дешевого камерофона Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц

Новое поколение смартфонов Redmi Note будет представлено 10 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в своем Twitter сообщил управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.

В линейке доступных смартфонов ожидается три модели: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Скорее всего, топовая версия будет повторять китайский Redmi Note 9 Pro 5G, представленный в конце 2020 года. Та модель помимо поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения получила основную 108-мегапиксельную камеру.

Предположительно, Redmi Note 10 Pro получат IPS-экран, способный обновлять изображение с частотой 120 Гц. Максимальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.