В Windows появились проблемы с восстановлением системы

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с функцией восстановления системы

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с функцией восстановления системы.

Как передает Report, об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на отзывы в соцсетях и материалы Microsoft.

Проблема затронула компьютеры, работающие под управлением Windows 10 2004. Согласно отзывам, позволяющая откатить настройки ОС до предыдущей версии или полностью переустановить систему функция оказалась недоступна. Журналисты отметили, что обычно восстановление системы используется в случае, когда у Windows снижается производительность, возникают критические ошибки или ломается ПО оборудования.

На проблему уже обратили внимание специалисты компании, которые пообещали исправить ее в ближайшее время.