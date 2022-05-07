В Windows добавят новую функцию для геймеров

Американская IT-компания Microsoft представила бета-тестировщикам Windows 11 возможность опробовать новую функцию Xbox Controller Bar.

Американская IT-компания Microsoft представила бета-тестировщикам Windows 11 возможность опробовать новую функцию Xbox Controller Bar.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал The Verge .

Панель Xbox Controller Bar должна обеспечивать простой и удобный доступ к играм и сопутствующему контенту через контроллер Xbox.

На ней пользователь сможет увидеть ярлыки для запуска видеоигр, с которыми он недавно взаимодействовал, а также полезные виджеты. Если панель будет открыта во время игры, то на ней будут отображаться только виджеты.

Сообщается, что Xbox Controller Bar будет открываться автоматически при сопряжении контроллера с компьютером. После закрытия, ее можно открыть, нажав центральную кнопку Xbox на геймпаде или через сочетание клавиш Win + G на клавиатуре компьютера.