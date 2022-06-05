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В WhatsApp усложнят авторизацию

В WhatsApp усложнят авторизацию Разработчики WhatsApp усложнят авторизацию в мессенджере в целях повышения безопасности пользователей путем добавления дополнительных СМС-подтверждений.
ИКТ
5 июня 2022 г. 17:28
В WhatsApp усложнят авторизацию

Разработчики WhatsApp усложнят авторизацию в мессенджере в целях повышения безопасности пользователей путем добавления дополнительных СМС-подтверждений.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, если пользователь попробует активировать свой профиль на новом устройстве, ему необходимо будет дважды получить сообщение с проверочным шестизначным кодом вместо одного, как это было ранее. При этом между первым и вторым сообщением должно будет пройти определенное время, которое пока остается неизвестным.

Такая практика, как отмечается, позволит избежать кражи аккаунта злоумышленниками.

Пока новая функция находится в стадии разработки и выборочно доступна для некоторых бета-тестеров. О сроках появления нововведения не сообщается.

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