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В WhatsApp появится полезная функция

В WhatsApp появится полезная функция WhatsApp работает над внедрением значка закладок в мессенджер, чтобы пользователи могли видеть в переписке, какие сообщения были сохранены собеседником.
ИКТ
5 января 2023 г. 15:02
В WhatsApp появится полезная функция

WhatsApp работает над внедрением значка закладок в мессенджер, чтобы пользователи могли видеть в переписке, какие сообщения были сохранены собеседником.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Данное нововведение будет применимо к исчезающим сообщениям. Для сохранения пользователю нужно будет добавить сообщение в закладки. Отображение значка поможет собеседнику понять, что исчезающее сообщение было сохранено и не пропадет даже по истечению срока действия. В таком случае пользователи могут оставить сообщение либо удалить его для всех вручную в любое время.

На данный момент функция сохранения исчезающих сообщений недоступна даже бета-тестерам WhatsApp. Ожидается, что нововведение вскоре может появиться в мобильных версиях мессенджера на Android и iOS.

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