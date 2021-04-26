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В WhatsApp появится новая опция по удалению сообщений

В WhatsApp появится новая опция по удалению сообщений На данный момент мессенджер может автоматически стирать сообщения лишь через 7 дней после отправки
ИКТ
26 апреля 2021 г. 16:14
В WhatsApp появится новая опция по удалению сообщений

Создатели популярного мессенджера WhatsApp добавят в приложение новую функцию автоматического удаления сообщений спустя сутки.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Обновление пока находится в стадии разработки. Отмечается, что пользователи смогут установить автоматическое удаление сообщений через 24 часа после их отправки. Текст будет стираться и у отправителя, и у получателя как в чатах, так и в личной переписке. На данный момент мессенджер может автоматически стирать сообщения лишь через 7 дней после отправки.

По данным портала, новая функция появится в одном из будущих обновлений приложения WhatsApp для Android, iOS и настольной версии.

Ранее исследователи по кибербезопасности обнаружили, что в WhatsApp нельзя скрыть онлайн-статус пользователя от других людей, даже установив соответствующие настройки в мессенджере.

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