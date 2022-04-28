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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp в будущих обновлениях мессенджера добавят быстрые реакции на обновления статуса.
ИКТ
28 апреля 2022 г. 19:38
В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp в будущих обновлениях мессенджера добавят быстрые реакции на обновления статуса.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Это способ быстро отправить смайлик при просмотре нового статуса собеседника в мессенджере. После отправки реакции на статус выбранная эмодзи отправляется в чат в виде простого сообщения. Не исключено, что к моменту выхода обновления команда WhatsApp разработает другой интерфейс для оповещения о реакциях.

Авторы портала WABetaInfo отмечают, что обнаружили новую функцию в бета-версии WhatsApp для ПК, но быстрые реакции предположительно могут также появиться для устройств на базе Android и iOS. Функция на данный момент находится в стадии разработки.

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