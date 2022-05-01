В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp разрабатывает возможность просмотра статусов прямо в списке чатов.

WhatsApp разрабатывает возможность просмотра статусов прямо в списке чатов.

Как передает Report со ссылкой на портал WABetaInfo , статусы в WhatsApp - это аналог историй, доступных в других соцсетях.

Так, если один из контактов опубликует статус, его можно будет увидеть как в разделе "Статус", так и прямо в списке чатов или при поиске контакта. Если пользователь нажмет на ячейку чата, WhatsApp открывает чат с собеседником, но если нажать на фотографию профиля контакта, будет открыт его статус.

Авторы WABetaInfo получили доступ к новой функции из будущей сборки WhatsApp для компьютеров, но просмотр статусов из списка чатов также будет доступен в обновлениях мессенджера на Android и iOS. Дата выхода этой функции неизвестна, поскольку она еще находится в стадии разработки.