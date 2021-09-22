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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция В WhatsApp появится новая функция, позволяющая отправить жалобу на определенное сообщение.
ИКТ
22 сентября 2021 г. 15:45
В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция, позволяющая отправить жалобу на определенное сообщение.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, нововведение раскрыли в бета-версии мессенджера.

Отмечается, что пользователи смогут выбрать одно или несколько сообщений, которые передадут в WhatsApp на проверку.

Согласно скриншотам, мессенджер обещает не уведомлять автора сообщений и дает возможность заблокировать отправителя. Функция будет действовать как для личной переписки между двумя пользователями, так и для групповых чатов.

Пожаловаться можно будет и на бизнес-аккаунты, которые ведут частные фирмы и корпорации.

В настоящее время WhatsApp разрешала жаловаться на определенных пользователей. После этого модераторам мессенджера пересылались пять последних сообщений из переписки. В Facebook, которая владеет WhatsApp, уверяли, что это необходимо для определения контекста и вынесения решения о блокировке.

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Версия на азербайджанском языке “WhatsApp”dan yeni funksiya gəlir

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