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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция Глава WhatsApp Уилли Кэткарт рассказал о запуске бета-версии приложения с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью.
ИКТ
15 июля 2021 г. 22:05
В WhatsApp появится новая функция

Глава WhatsApp Уилли Кэткарт рассказал о запуске бета-версии приложения с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Теперь вы можете пользоваться им на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон не активен и не подключен к интернету», — говорится в сообщении.

По словам Кэткарта, до этого пользоваться WhatsApp одновременно можно было только на одном устройстве, а работа десктоп-версии и веб-интерфейса работала по принципу отзеркаливания смартфона — то есть было необходимо держать гаджет включенным и с доступом к интернету.

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