В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность принимать вызовы через умные часы с операционной системой Wear OS.

В мессенджере WhatsApp появится возможность принимать вызовы через умные часы с операционной системой Wear OS.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новая функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android.

Собственного приложения WhatsApp для носимых гаджетов не предусмотрено, поэтому отвечать на звонки можно будет только в том случае, если умные часы синхронизированы со смартфоном. Кроме того, пользователи мессенджера не смогут сами звонить по WhatsApp, используя часы на базе Wear OS.

На данный момент функция доступна только участникам бета-тестирования. Информации о ее запуске для широкого круга пользователей нет.