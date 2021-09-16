В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp даст возможность пользователям находить магазины и услуги. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, о тестировании сообщил исполнительный директор компании Уилл Кэткарт.

Мессенджер WhatsApp даст возможность пользователям находить магазины и услуги.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о тестировании сообщил исполнительный директор компании Уилл Кэткарт.

Функция получила название "Предприятия поблизости" и доступна в бета-версии приложения для Android. В мессенджере появился новый раздел, в который также включили рестораны, мастерские и прочие предприятия, находящиеся поблизости.

В WhatsApp утверждают, что опция абсолютно конфиденциальна: программа не отслеживает местонахождение пользователей или информацию о компаниях, которые они просматривают при использовании опции.