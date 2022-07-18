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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет включать автоудаление сообщений в нескольких чатах одновременно.
ИКТ
18 июля 2022 г. 00:57
В WhatsApp появится новая функция

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет включать автоудаление сообщений в нескольких чатах одновременно.

Как передает Report, информация об этом появилась на сайте ресурса WABetaInfo.

Отмечается, что новая функция находится в пункте меню "Исчезающие сообщения". Она позволяет выбрать таймер, по истечению которого удаляются посты (24 часа, 7 дней или 90 дней), а также чаты.

Сейчас в обсуждаемом меню можно установить таймер только для конкретного чата, а также применить выбранное правило в отношение всех новых чатов. Функция же из бета-версии позволяет менять настройки и для уже созданных диалогов.

Когда нововведение появится в релизной версии WhatsApp пока не сообщается.

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