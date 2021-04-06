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В WhatsApp появится функция, необходимая при смене смартфона

В WhatsApp появится функция, необходимая при смене смартфона Сейчас миграция возможна только с применением сторонних программ
ИКТ
6 апреля 2021 г. 12:51
В WhatsApp появится функция, необходимая при смене смартфона

Мессенджер WhatsApp собирается внедрить опцию, которая упростит перенос истории чатов между устройствами на iOS и Android.

Как передает Report, о тестировании новой функции сообщает портал WABetaInfo.

Функция предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую. Сейчас миграция возможна только с применением сторонних программ. Причиной этого является то, что на устройствах от Apple резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а Android-устройства бэкапят данные на Google Диск.

Возможность переноса в настоящее время находится в стадии тестирования и появится в одном из обновлений WhatsApp.

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Версия на азербайджанском языке WhatsApp telefon dəyişikliyi üçün lazım olan funksiya ilə təchiz olunacaq

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