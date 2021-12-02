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В WhatsApp появится еще одна новая функция

В WhatsApp появится еще одна новая функция В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов.
ИКТ
2 декабря 2021 г. 11:12
В WhatsApp появится еще одна новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов.

Как передает Report, эта функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android.

В скором времени пользователи мессенджера смогут выбирать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов. Например, можно будет настроить отображение одного "человечка" со светло-молочной кожей, а тон второго указать смуглым. На данный момент при смене цвета кожи парных эмодзи один тон применяется сразу к двум.

WhatsApp добавляет новые функции сначала в бета-версии мессенджера, но каждый пользователь может их попробовать, подав заявку на участие в качестве тестировщика.

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