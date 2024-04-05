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В WhatsApp появился режим "картинка в картинке" для просмотра видео

В WhatsApp появился режим "картинка в картинке" для просмотра видео В бета-версии WhatsApp для iPhone была обнаружена функция "картинка в картинке", которая позволяет просматривать видео в небольшом окошке.
ИКТ
5 апреля 2024 г. 13:49
В WhatsApp появился режим картинка в картинке для просмотра видео

В бета-версии WhatsApp для iPhone была обнаружена функция "картинка в картинке", которая позволяет просматривать видео в небольшом окошке.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было замечено в WhatsApp для iOS под номером 24.7.10.73. Установившие бета-версию приложения через сервис TestFlight могут просматривать видео с YouTube и Instagram, отправленных в WhatsApp, в режиме плавающего окна. В будущем функция будет работать и с видеофайлами, загруженными напрямую в мессенджере.

Пока что функция ограничивает просмотр видео лишь внутри приложения - при попытке выйти на рабочий стол или открыть другое приложение окно с роликом будет закрыто. Ожидается, что в будущем это будет исправлено, что позволит пользоваться всеми функциями смартфона, не отрываясь от просмотра видео.

Новая функция "картинка в картинке" для видео пока находится в разработке и доступна исключительно в рамках бета-тестирования. Когда именно нововведение заработает у всех пользователей WhatsApp, не сообщается.

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