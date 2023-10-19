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В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта одновременно

В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта одновременно Пользователи WhatsApp смогут "сидеть" одновременно с двух аккаунтов, для этого нужен смартфон с несколькими сим-картами.
ИКТ
19 октября 2023 г. 17:53
В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта одновременно

Пользователи WhatsApp смогут "сидеть" одновременно с двух аккаунтов, для этого нужен смартфон с несколькими сим-картами.

Как передает Report, это следует из сообщения мессенджера.

"Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно - например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", - отметили в публикации.

По информации WhatsApp, для создания второго аккаунта понадобятся еще один номер телефона и сим-карта, можно eSIM.

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