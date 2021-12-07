В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp обновил функцию исчезающих сообщений. Теперь сообщения в новых чатах будут автоматически исчезать через определенный период, который задает пользователь мессенджера.

WhatsApp обновил функцию исчезающих сообщений. Теперь сообщения в новых чатах будут автоматически исчезать через определенный период, который задает пользователь мессенджера.

Как передает Report, в настройках можно выбрать исчезновение сообщений через 24 часа, неделю или 90 дней.

Уже существующие, а также групповые чаты нововведение затрагивать не будет. Однако пользователь может включить функцию вручную.

Для настройки или отключения автоматических исчезающих сообщений на Android и iOS необходимо зайти в мессенджер, перейти в меню "Настройки", далее в "Аккаунт", "Конфиденциальность", а затем в раздел "Исчезающие сообщения".

Функция исчезающих сообщений появилась в мессенджере в прошлом году. Тогда ее нужно было включать вручную в каждом отдельном чате.