О нас
Report Georgia
Аудио новости

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция WhatsApp обновил функцию исчезающих сообщений. Теперь сообщения в новых чатах будут автоматически исчезать через определенный период, который задает пользователь мессенджера.
ИКТ
7 декабря 2021 г. 11:05
В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp обновил функцию исчезающих сообщений. Теперь сообщения в новых чатах будут автоматически исчезать через определенный период, который задает пользователь мессенджера.

Как передает Report, в настройках можно выбрать исчезновение сообщений через 24 часа, неделю или 90 дней.

Уже существующие, а также групповые чаты нововведение затрагивать не будет. Однако пользователь может включить функцию вручную.

Для настройки или отключения автоматических исчезающих сообщений на Android и iOS необходимо зайти в мессенджер, перейти в меню "Настройки", далее в "Аккаунт", "Конфиденциальность", а затем в раздел "Исчезающие сообщения".

Функция исчезающих сообщений появилась в мессенджере в прошлом году. Тогда ее нужно было включать вручную в каждом отдельном чате.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Facebook оштрафовали в Бразилии на $1,9 млн за всемирный сбой
Facebook оштрафовали в Бразилии на $1,9 млн за всемирный сбой
7 декабря 2021 г. 08:57
Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть
Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть
5 декабря 2021 г. 06:29
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
4 декабря 2021 г. 20:18
Новый генеральный директор Twitter объявил о реорганизации компании
Новый генеральный директор Twitter объявил о реорганизации компании
4 декабря 2021 г. 06:52
NASA ищет замену МКС
NASA ищет замену МКС
3 декабря 2021 г. 08:55
SpaceX вывела на орбиту партию из 50 спутников
SpaceX вывела на орбиту партию из 50 спутников
3 декабря 2021 г. 06:12
Apple представила лучшие игры и приложения 2021 года
Apple представила лучшие игры и приложения 2021 года
3 декабря 2021 г. 04:48
Астрономы впервые открыли железную экзопланету
Астрономы впервые открыли "железную" экзопланету
3 декабря 2021 г. 02:52
Google может презентовать собственные смарт-часы в 2022 году
Google может презентовать собственные смарт-часы в 2022 году
3 декабря 2021 г. 00:41
В WhatsApp появится еще одна новая функция
В WhatsApp появится еще одна новая функция
2 декабря 2021 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi