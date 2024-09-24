В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp для Android появилась автоблокировка флуда от неизвестных.

В WhatsApp для Android появилась автоблокировка флуда от неизвестных.

Как передает Report, об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI).

Согласно информации, разработчики мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta, активно работают над внедрением новой функции, которая автоматически блокирует флуд от неизвестных контактов.

Отмечается, что данная опция уже доступна пользователям бета-версии мессенджера для Android c номером сборки 2.24.20.16.

Основная цель нововведения, по данным WBI, заключается в борьбе со спамом, который может исходить от неизвестных пользователю людей. Чтобы найти эту функцию в бета-версии необходимо открыть "Настройки", перейти в пункт "Конфиденциальность", затем выбрать меню "Расширенные" и следом активировать опцию "Блокировать сообщения от неизвестных аккаунтов".

Система, как предполагается, будет блокировать сообщения, превышающие определенный лимит, чтобы пользователи могли получать полезные сообщения от еще несохраненных абонентов. По версии издания, потенциально нововведение должно существенно сократить количество спам-сообщений, но при этом оно, скорее всего, пропустит различные "выгодные предложения" и другие рекламные рассылки.