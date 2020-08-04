О нас
Report Georgia

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция РазработчикиWhatsAppвнедрилив приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений.
ИКТ
4 августа 2020 г. 20:17
В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp внедрили в приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.

Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.

Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “WhatsApp”da yeni funksiya yaradıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01

Последние новости

20:45
Не менее шести человек погибли в результате взрыва в Бейруте - ОБНОВЛЕНО Другие страны
20:17
В WhatsApp появилась новая функция ИКТ
20:10
Германия частично сняла ограничения на поездки в регионы Турции В регионе
19:50
ФотоAZAL доставил в Баку ведущих китайских медиков Здоровье
19:25
В Баку организуют 5 дополнительных экспресс-линий Инфраструктура
19:10
Президент ознакомился с предстоящей работой в новом лесопарке в Ясамальском районе - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика
18:55
На Украине объявили о распродаже тюрем Другие страны
18:37
Помощник Де Бьязи: Я буду работать в Азербайджане 10 дней в месяц Футбол
18:25
Азербайджан старается заменить внешние заимствования внутренними Финансы
18:10
Обнародована причина неполучения некоторыми лицами 190 манатов Социальная защита
17:58
Министр финансов: Расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются Финансы
17:53
Депутат о единовременных выплатах в размере 190 манатов Милли Меджлис
17:47
Самир Шарифов: Цена на нефть в 35 долларов оправдает себя Финансы
17:39
В Азербайджане 226 новых случаев заражения, 588 человек вылечились Здоровье
17:38
Глава Ford уходит в отставку Бизнес
Вся новостная лента