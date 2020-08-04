В WhatsApp появилась новая функция

РазработчикиWhatsAppвнедрилив приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений.

Разработчики WhatsApp внедрили в приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.

Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.

Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.