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В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция Новая функция, позволяющая присоединиться к групповому звонку после его начала, появилась в приложении WhatsApp.
ИКТ
19 июля 2021 г. 22:19
В WhatsApp появилась новая функция

Новая функция, позволяющая присоединиться к групповому звонку после его начала, появилась в приложении WhatsApp.

Как передает Report, об этом сообщила его владелец - американская корпорация Facebook.

"Сегодня мы представляем возможность присоединиться к групповому звонку даже после его начала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Участники группы смогут "отключаться и снова присоединяться в течение разговора". В компании полагают, что данная функция должна "привнести спонтанность и легкость" в групповые звонки в WhatsApp.

Новая возможность станет доступна уже с понедельника. Кроме того, предполагается, что будет обновлен интерфейс, чтобы пользователь "видел, кто участвует в разговоре и кто был приглашен, но еще не присоединился".

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