О нас
Report Georgia
Аудио новости

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция В приложении WhatsApp появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра.
ИКТ
4 августа 2021 г. 17:35
В WhatsApp появилась новая функция

В приложении WhatsApp появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, на своем сайте.

Компания поясняет, что новая функция обеспечит пользователям большую конфиденциальность. Подобные сообщения будут полезны при отправке чувствительной информации, например пароля от Wi-Fi, или при нехватке места в памяти гаджета для таких медиафайлов. Переписка все так же будет подвергаться шифрованию.

Функция станет "общедоступной на этой неделе", информировала компания Facebook. Ей уже могут воспользоваться в том числе российские пользователи.

Новая категория сообщений будет иметь специальный опознавательный знак. Видео и фото будут пропадать из чата после их открытия собеседником, а пользователь получит оповещение о прочтении.

Справочный центр WhatsApp отдельно указывает, что файлы с функцией однократного просмотра не будут сохраняться у их получателей. Если собеседник не откроет присланные материалы в течение двух недель, они будут удалены. Кроме того, справочный центр предупреждает, что собеседник может сделать снимок экрана или его запись при просмотре файлов с новой функцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Xiaomi презентует первый в мире смартфон с гибким экраном
Xiaomi презентует первый в мире смартфон с гибким экраном
4 августа 2021 г. 17:07
В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
4 августа 2021 г. 06:45
NASA: Конгресс может продлить работу МКС до 2030 года
NASA: Конгресс может продлить работу МКС до 2030 года
3 августа 2021 г. 21:34
Майнеры заработали на биткоинах около 1 млрд долларов в прошлом месяце
Майнеры заработали на биткоинах около 1 млрд долларов в прошлом месяце
3 августа 2021 г. 17:03
Twitter отказался от одного из своих нововведений
Twitter отказался от одного из своих нововведений
3 августа 2021 г. 16:35
Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro
3 августа 2021 г. 08:29
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
3 августа 2021 г. 01:06
YouTube тестирует более дешевую платную подписку
YouTube тестирует более дешевую платную подписку
2 августа 2021 г. 18:30
Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных
Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных
1 августа 2021 г. 22:53
В Telegram появились новые функции
В Telegram появились новые функции
30 июля 2021 г. 22:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi