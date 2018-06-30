Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В WhatsApp появилась новая функция, которая позволит пользователям создавать каналы, как в мессенджере Telegram.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание TechCrunch.

Благодаря новому режиму в групповых чатах появится возможность ограничить возможность отправки сообщений для всех, кроме администраторов. Чтобы включить эту функцию, необходимо зайти в "Настройки группы" и в пункте "Отправить сообщения" выбрать опцию "Только администраторы".

"Групповые чаты используются многими пользователями, например, родителями и учителями в школах или некоммерческими организациями для получения объявлений и важной информации. Мы ввели новую функцию для того, чтобы помочь администраторам таких групп", — цитирует издание разработчиков приложения.

Новая функция доступна для пользователей последних версий WhatsApp по всему миру.