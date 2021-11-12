В WhatsApp появилась функция, позволяющая повысить приватность пользователей

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция под названием "Мои контакты, кроме…", которая позволит повысит приватность владельцев аккаунтов.
Как передает Report, обновление уже доступно для пользователей с версией приложения 2.21.23.14.
Уточняется, что это возможность скрывать некоторые данные профиля от части контактов. Благодаря новой функции можно настраивать списки тех людей, которым доступны время последнего визита в мессенджер, фото профиля и блок "О себе". Все эти нововведения ранее тестировались в отдельных бета-версиях приложения, однако теперь стали доступны широкому кругу тестеров и одновременно.
Кроме того, при включении этой функции пользователи не смогут видеть время последнего посещения мессенджера у тех контактов, которых они исключили из списка. В то же время это правило не распространяется на фото профиля и блок с персональными сведениями.
Отмечается, что на устройствах с ранней версией приложения новая функция появится в будущих обновлениях.