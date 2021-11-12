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В WhatsApp появилась функция, позволяющая повысить приватность пользователей

В WhatsApp появилась функция, позволяющая повысить приватность пользователей В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция под названием "Мои контакты, кроме…", которая позволит повысит приватность владельцев аккаунтов.
ИКТ
12 ноября 2021 г. 10:24
В WhatsApp появилась функция, позволяющая повысить приватность пользователей

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция под названием "Мои контакты, кроме…", которая позволит повысит приватность владельцев аккаунтов.

Как передает Report, обновление уже доступно для пользователей с версией приложения 2.21.23.14.

Уточняется, что это возможность скрывать некоторые данные профиля от части контактов. Благодаря новой функции можно настраивать списки тех людей, которым доступны время последнего визита в мессенджер, фото профиля и блок "О себе". Все эти нововведения ранее тестировались в отдельных бета-версиях приложения, однако теперь стали доступны широкому кругу тестеров и одновременно.

Кроме того, при включении этой функции пользователи не смогут видеть время последнего посещения мессенджера у тех контактов, которых они исключили из списка. В то же время это правило не распространяется на фото профиля и блок с персональными сведениями.

Отмечается, что на устройствах с ранней версией приложения новая функция появится в будущих обновлениях.

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