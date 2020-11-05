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В WhatsApp появилась функция автоматического исчезновения сообщений

В WhatsApp появилась функция автоматического исчезновения сообщений Опция станет доступной для всех пользователей в течение месяца.
ИКТ
5 ноября 2020 г. 14:06
В WhatsApp появилась функция автоматического исчезновения сообщений
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Американская компания Facebook сообщила о появлении новой функции в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp, которая позволит включать автоматическое исчезновение сообщений из переписки через определенное время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе компании.

"Наша цель - сделать так, чтобы общение в WhatsApp казалось максимально приближенным к личному [общению], а это значит, что они [сообщения] не должны оставаться [в переписке] навсегда, - отмечается в заявлении. - В связи с этим мы рады представить функцию, которая позволит включать исчезновение сообщений в WhatsApp".

При активации этой опции, которая получила название "исчезающие сообщения", они пропадут спустя семь дней после отправки. В переписке с двумя людьми включить ее сможет один из них, а в чатах со многими участниками контролировать работу функции будут администраторы.

Отмечается, что опция станет доступной для всех пользователей в течение месяца.

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