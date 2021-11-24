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В WhatsApp появилась долгожданная функция

В WhatsApp появилась долгожданная функция В мессенджере WhatsApp разрешили создавать собственные стикеры.
ИКТ
24 ноября 2021 г. 19:35
В WhatsApp появилась долгожданная функция

В мессенджере WhatsApp разрешили создавать собственные стикеры.

Как сообщает Report, функция появилась в бета-версии и уже вскоре будет доступна для всех пользователей.

В частности, стикеры можно будет создавать из имеющихся в распоряжении пользователя изображений. В настоящее время создавать и добавлять стикеры можно только в версии для ПК. Ожидается, что сначала нововведение будет доступно пользователям операционной системы Android, а позже и владельцам iPhone.

Подобный функционал уже присутствует в мессенджере Telegram. В отличие от Telegram, в WhatsApp будет полноценный редактор, который позволит отделить изображение от фона, обрезать его или повернуть.

Официально у пользователей WhatsApp не было возможности создавать стикеры, можно было только скачивать наборы уже имеющихся и одобренных разработчиками. Однако существовали сторонние приложения, которые позволяли обходить эти ограничения.

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