В WhatsApp появилась долгожданная функция

В мессенджере WhatsApp разрешили создавать собственные стикеры.

В мессенджере WhatsApp разрешили создавать собственные стикеры.

Как сообщает Report, функция появилась в бета-версии и уже вскоре будет доступна для всех пользователей.

В частности, стикеры можно будет создавать из имеющихся в распоряжении пользователя изображений. В настоящее время создавать и добавлять стикеры можно только в версии для ПК. Ожидается, что сначала нововведение будет доступно пользователям операционной системы Android, а позже и владельцам iPhone.

Подобный функционал уже присутствует в мессенджере Telegram. В отличие от Telegram, в WhatsApp будет полноценный редактор, который позволит отделить изображение от фона, обрезать его или повернуть.

Официально у пользователей WhatsApp не было возможности создавать стикеры, можно было только скачивать наборы уже имеющихся и одобренных разработчиками. Однако существовали сторонние приложения, которые позволяли обходить эти ограничения.