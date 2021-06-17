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В WhatsApp на Android обновится дизайн

В WhatsApp на Android обновится дизайн Компания также работает сейчас над исчезающими сообщениями, чтобы повысить приватность переписок пользователей
ИКТ
17 июня 2021 г. 15:37
В WhatsApp на Android обновится дизайн

Компания WhatsApp запустила бета-версию обновления мессенджера для устройств, работающих на операционной системе Android.

Как передает Report, об этом сообщает портал Wabetainfo.

В обновленной версии мессенджера был улучшен дизайн сообщений в чате – их сделали более округлыми. Кроме того, были убраны разделители строк между сообщениями чата.

По данным портала, компания также работает сейчас над исчезающими сообщениями, чтобы повысить приватность переписок пользователей.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp на Android-устройствах появится новая функция, позволяющая пользователям входить в аккаунт с помощью «флеш-звонка». Вместо SMS с одноразовым кодом на телефон будет поступать звонок, отвечать на который не обязательно.

Кроме того, благодаря введению новой мультиплатформенной функции, мессенджер можно будет одновременно открыть на четырех устройствах, в том числе на планшетах iPad.

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