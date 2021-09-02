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В WhatsApp исправили уязвимость системы безопасности

В WhatsApp исправили уязвимость системы безопасности Мессенджер WhatsApp исправил уязвимость системы безопасности в функции фильтрации изображений. Из-за этого недостатка было возможно получить доступ к конфиденциальной информации из памяти приложения. Уязвимость была обнаружена исследовательским подразделе
ИКТ
2 сентября 2021 г. 16:15
В WhatsApp исправили уязвимость системы безопасности

Мессенджер WhatsApp исправил уязвимость системы безопасности в функции фильтрации изображений. Из-за этого недостатка было возможно получить доступ к конфиденциальной информации из памяти приложения. Уязвимость была обнаружена исследовательским подразделением Check Point Software Technologies Ltd.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Известия".

Фильтрация изображений — это процесс, посредством которого пиксели исходного изображения изменяются для достижения некоторых визуальных эффектов, таких как размытие или резкость. В ходе исследования специалисты Check Point Research выяснили, что переключение между различными фильтрами в созданных GIF-файлах действительно приводило к сбою WhatsApp. Исследователи определили один из сбоев как повреждение памяти и незамедлительно сообщили о проблеме в WhatsApp. В компании признали проблему безопасности и развернули исправление в новой версии.

Руководство мессенджера рекомендовало пользователям обновлять свои приложения и операционные системы, загружать обновления, как только они становятся доступны и сообщать о подозрительных сообщениях.

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