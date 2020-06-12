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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp будет возможен поиск сообщений в чатах по дате

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что в мессенджере уже существует функция поиска сообщений, однако пользователям сложно найти пост, отправленный или полученный в определенный день.

Нововведение позволит быстро найти нужное сообщение, для этого будет нужно выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.

Как сообщает WABetaInfo, функция находится на стадии альфа-тестирования.

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