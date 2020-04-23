​В видеозвонках WhatsApp пересмотрели ограничения

Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио – и видеозвонках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Если раньше одновременно участвовать в аудио- и видеозвонке могли четыре человека, то теперь число участников выросло до восьми.

Новый лимит пока что доступен в тестовых версиях мессенджера на операционных системах iOS и Android.

Процесс добавления участников остался прежним - необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.