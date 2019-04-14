В Великобритании сеть 5G тестируют на животных - ВИДЕО

Американская компания Cisco совместно с государственным инновационным центром сельскохозяйственного машиностроения Великобритании запустила тестовый стенд мобильной связи 5G на одной из животноводческих ферм Соединённого Королевства.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно проекту, коров из 50 стад, в каждом из которых около 180 животных, оснастили ушными бирками с датчиками 5G, чтобы отслеживать их местоположение, а также основные данные о здоровье в режиме реального времени.

Кроме того, у коров есть подключенные к сети ошейники. С их помощью можно обеспечить более точную работу автоматических доильных машин. Устройство распознает корову, позволяет точно захватить вымя и награждает животное едой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты должны как можно скорее внедрить технологии передачи данных пятого поколения (5G) и даже шестого (6G), в противном случае они отстанут от конкурентов.