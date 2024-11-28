В Великобритании падает популярность Х

Американская онлайн-платформа Reddit поднялась на пятое место среди самых популярных социальных сетей в Великобритании, обогнав X американского предпринимателя Илона Маска.

Американская онлайн-платформа Reddit поднялась на пятое место среди самых популярных социальных сетей в Великобритании, обогнав X американского предпринимателя Илона Маска.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, такие результаты отражены в отчете коммуникационного регулятора Ofcom.

В мае этого года Reddit посетили 22,9 млн взрослых британских пользователей, в то время как у X этот показатель составил 22,1 млн. Это делает Reddit самой быстрорастущей крупной социальной сетью в стране. Рост на 47% по сравнению с 2023 годом позволил платформе обогнать LinkedIn и X и подняться на пятое место в рейтинге. Лидером среди социальных сетей остается YouTube, число взрослых пользователей которой достигло 44 млн пользователей. Успех Reddit связан с обновлением поискового алгоритма Google, что привело к увеличению органического трафика.

В публикации подчеркивается, что популярность X за последний год снизилась на 8%, что связано с проблемами модерации контента и конкуренцией со стороны Threads от Meta.

Напомним, что ранее The Guardian объявила, что прекращает публикации на своих аккаунтах в X. Причиной был назван "тревожный" контент, "включая ультраправые теории заговора и расизм". В настоящее время публикации издания распространяются на других социальных платформах, в том числе на быстро набирающей популярность конкурентной платформе Bluesky.