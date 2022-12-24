В Twitter запустили новые функции для подписчиков платного тарифа

Пользователи платной подписки Twitter Blue теперь могут публиковать в соцсети 60-минутные видеоролики.

Пользователи платной подписки Twitter Blue теперь могут публиковать в соцсети 60-минутные видеоролики.

Как передает Report, об этом сообщает портал Tech Crunch.

Отмечается, что теперь подписчики Twitter Blue могут загружать часовые видеоролики в разрешении Full HD объемом до 2 ГБ. До этого пользователи были ограничены 10-минутными видео с разрешением Full HD, размер которых не превышает 512 МБ.

Отмечается, что разрешив публикацию более длительных видеороликов, Twitter может столкнуться с пиратством - пользователи могут начать публиковать отрывки фильмов или целые серии любимых шоу.

Вместе с более продолжительными видеороликами подписчики Twitter Blue также получили приоритет в ответах - их публикации теперь выводятся выше ответов пользователей бесплатного тарифа.

Twitter Blue - это платная подписка, которая была перезапущена с приходом в компанию Илона Маска. Ее стоимость составляет 8 долларов, однако для пользователей iOS ее оценили в 11 долларов, чтобы компенсировать сборы App Store.