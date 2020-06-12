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В Twitter заблокировали более 32 тыс. аккаунтов

​В Twitter заблокировали более 32 тыс. аккаунтов

Администрация Twitter заблокировала свыше 32 тысяч учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцсети.

Заблокированы были 32 242 учетные записи, все материалы, которые публиковали с их помощью, "удалены из соцсети". Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети.

По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 - Турции, а 1 152 - России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.

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