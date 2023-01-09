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В Twitter появятся новые функции

В Twitter появятся новые функции В Twitter появятся функции форматирования текста.
ИКТ
9 января 2023 г. 10:11
В Twitter появятся новые функции

В Twitter появятся функции форматирования текста.

Как передает Report, об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсетях.

"В этом квартале мы добавим простые функции форматирования, такие как жирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта", - написал он.

Маск объяснил это тем, что нужно позволить пользователям социальной сети публиковать полные тексты в Twitter, а не принуждать их использовать другие сайты. При этом предприниматель указал, что соцсеть "продолжит рекомендовать краткость в твитах".

Ранее он анонсировал для Twitter несколько новых функций, среди которых запуск длинных постов и масштабное обновление интерфейса. Владелец социальной сети также рассказал о "первой части" масштабного обновления интерфейса платформы. Детали этого обновления он пока раскрывать не стал.

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