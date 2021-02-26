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В Twitter появится платная подписка Super Follow

В Twitter появится платная подписка Super Follow Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту
ИКТ
26 февраля 2021 г. 03:06
В Twitter появится платная подписка Super Follow

Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

Функция позволяет видеть сообщения, которые не видны другим пользователям, подписываться на рассылку новостей, а также сделает доступной цифровую символику. Механизм ценообразования не уточнялся.

Другим новшеством станет возможность создавать группы.

Сроки реализации Super Follow также не уточнялись.

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