В Twitter появится платная подписка Super Follow

Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту

Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC .

Функция позволяет видеть сообщения, которые не видны другим пользователям, подписываться на рассылку новостей, а также сделает доступной цифровую символику. Механизм ценообразования не уточнялся.

Другим новшеством станет возможность создавать группы.

Сроки реализации Super Follow также не уточнялись.