В Twitter появится платная подписка Super Follow

Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
Функция позволяет видеть сообщения, которые не видны другим пользователям, подписываться на рассылку новостей, а также сделает доступной цифровую символику. Механизм ценообразования не уточнялся.
Другим новшеством станет возможность создавать группы.
Сроки реализации Super Follow также не уточнялись.