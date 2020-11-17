В Twitter появится функция исчезновения сообщений через 24 часа

Функция прошла тестирование в ряде стран, включая Бразилию, Италию и Индию

Администрация сети микроблогов Twitter со вторника вводит функцию "флитов" (Fleets) - сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении компании в одноименной соцсети.

"Флиты" являются новым способом поделиться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями и твитами, которые будут исчезать через 24 часа", - указано в сообщении.

Как отмечается в блоге Twitter, функция проходила тестирование в ряде стран, включая Бразилию, Италию и Индию. В ближайшие дни доступ к ней получат все пользователи мобильных телефонов под управлением операционных систем iOS и Android. В скором времени также появится возможность добавлять в кратковременные сообщения стикеры и проводить онлайн-трансляции. Пользователи также смогут отвечать на "флиты" других участников соцсети.