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В Twitter начались сокращения после покупки компании Илоном Маском

В Twitter начались сокращения после покупки компании Илоном Маском После покупки Twitter американским бизнесменом, владельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском, в компании начались увольнения.
ИКТ
29 октября 2022 г. 01:27
В Twitter начались сокращения после покупки компании Илоном Маском

После покупки Twitter американским бизнесменом, владельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском, в компании начались увольнения.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, очевидцы рассказали, что из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско выходят люди, которые представляются сотрудниками Twitter, с коробками в руках. Издание не смогло установить личности людей, покидавших офис компании. Однако, сославшись на некие источники, агентство сообщило, что Маск начал сокращать рабочие места сразу после закрытия сделки о купле, уволив, в частности, главного исполнительного директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Кроме того, стало известно, что некоторые сотрудники не получили приглашения на встречу с сотрудниками, запланированную на 2 ноября, пишет СМИ.

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