В Турции услугами мобильной службы ASAN xidmət воспользовались свыше 100 граждан Азербайджана

Сегодня мобильная служба ASAN xidmət, организованная в рамках проведения в турецком городе Самсуне Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST), зарегистрировала свыше 100 обращений.

Сегодня мобильная служба ASAN xidmət, организованная в рамках проведения в турецком городе Самсуне Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST), зарегистрировала свыше 100 обращений.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Мы заранее провели опрос среди граждан и определили, какие услуги они хотят получить. Затем мы организовали эти услуги с соответствующими государственными учреждениями. Подобное осуществляется впервые, и с учетом накопленного здесь опыта в будущем услуги будут предоставляться гражданам Азербайджана, проживающим за пределами страны. Услугами мобильной службы уже воспользовались свыше 100 граждан Азербайджана в Турции", - сказал он.

Фестиваль, стартовавший сегодня, продлится до 4 сентября.