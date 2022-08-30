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В Турции услугами мобильной службы ASAN xidmət воспользовались свыше 100 граждан Азербайджана

В Турции услугами мобильной службы ASAN xidmət воспользовались свыше 100 граждан Азербайджана Сегодня мобильная служба ASAN xidmət, организованная в рамках проведения в турецком городе Самсуне Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST), зарегистрировала свыше 100 обращений.
ИКТ
30 августа 2022 г. 18:15
В Турции услугами мобильной службы ASAN xidmət воспользовались свыше 100 граждан Азербайджана

Сегодня мобильная служба ASAN xidmət, организованная в рамках проведения в турецком городе Самсуне Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST), зарегистрировала свыше 100 обращений.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Мы заранее провели опрос среди граждан и определили, какие услуги они хотят получить. Затем мы организовали эти услуги с соответствующими государственными учреждениями. Подобное осуществляется впервые, и с учетом накопленного здесь опыта в будущем услуги будут предоставляться гражданам Азербайджана, проживающим за пределами страны. Услугами мобильной службы уже воспользовались свыше 100 граждан Азербайджана в Турции", - сказал он.

Фестиваль, стартовавший сегодня, продлится до 4 сентября.

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Версия на азербайджанском языке "Səyyar ASAN Xidmət" Türkiyədə 100-dən çox xidmət göstərib

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