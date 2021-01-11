В Турции инициировали расследование в отношении Facebook и WhatsApp

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook

Совет по вопросам конкуренции Турции инициировал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp из-за его новой политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого регулятора.

"Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных [пользователей социальной сети и мессенджера]", - указывается в коммюнике.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Это решение в Турции встретили с серьезной критикой, на протяжении последних нескольких дней одним из самых популярных хэштегов в турецком сегменте Twitter остается #WhatsAppSiliyoruz (#УдаляемВотсап). Многие сотрудники турецких госучреждений стали заводить аккаунты в Telegram и BIP - мессенджере, принадлежащем лидирующей турецкой телекоммуникационной компании Turkcell.