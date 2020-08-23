В TikTok подтвердили подачу иска против Трампа

Представители китайского видеосервиса TikTok 23 августа подтвердили намерение оспорить на следующей неделе в суде указ президента США Дональда Трампа, запрещающий сделки с компанией ByteDance, которой принадлежит приложение.

Представители китайского видеосервиса TikTok 23 августа подтвердили намерение оспорить на следующей неделе в суде указ президента США Дональда Трампа, запрещающий сделки с компанией ByteDance, которой принадлежит приложение.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, 6 августа американский лидер подписал указы "О борьбе с угрозой", якобы исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat. Позже Трамп потребовал продать до 15 сентября сервис TikTok американской компании, иначе он будет запрещен на территории США.

В заявлении TikTok отмечается, что представители сервиса добросовестно пытались найти конструктивное решение, однако «столкнулись с отсутствием надлежащей правовой процедуры», поскольку американские власти пытались вмешаться в переговоры между частными компаниями.

"Чтобы гарантировать, что верховенство закона не будет нарушено и что к нашей компании и пользователям относятся справедливо, у нас нет другого выбора, кроме как оспаривать исполнительный приказ через судебную систему", - говорится в тексте.