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В Telegram появятся новые функции

В Telegram появятся новые функции В бета-версии Telegram для iOS и Android было обнаружено несколько новых функций, в том числе возможность устанавливать собственные эмодзи в качестве статуса профиля.
ИКТ
3 сентября 2022 г. 04:38
В Telegram появятся новые функции

В бета-версии Telegram для iOS и Android было обнаружено несколько новых функций, в том числе возможность устанавливать собственные эмодзи в качестве статуса профиля.

Как передает Report, об этом сообщает сетевое издание "Код Дурова".

Так, установленный в качестве статуса эмодзи заменит звездочку, указывая на то, что у пользователя есть подписка Telegram Premium. Таким образом, воспользоваться нововведением смогут только платные пользователи мессенджера. Пользовательский статус будет отображаться как в профиле, так и рядом с именем в групповых чатах.

Кроме того, пользователи смогут устанавливать временный статус с таймером, а также использовать в качестве реакций кастомные эмодзи, появившиеся ранее в мессенджере.

Также отмечается, что в Telegram обновился дизайн галочки проверенных пользователей, каналов и ботов. В бета-версии она стала немного крупнее и насыщеннее, чтобы имитировать ее статус было сложнее.

Даты выхода новинок из бета-тестирования не сообщаются.

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