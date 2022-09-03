В Telegram появятся новые функции

В бета-версии Telegram для iOS и Android было обнаружено несколько новых функций, в том числе возможность устанавливать собственные эмодзи в качестве статуса профиля.

В бета-версии Telegram для iOS и Android было обнаружено несколько новых функций, в том числе возможность устанавливать собственные эмодзи в качестве статуса профиля.

Как передает Report, об этом сообщает сетевое издание "Код Дурова".

Так, установленный в качестве статуса эмодзи заменит звездочку, указывая на то, что у пользователя есть подписка Telegram Premium. Таким образом, воспользоваться нововведением смогут только платные пользователи мессенджера. Пользовательский статус будет отображаться как в профиле, так и рядом с именем в групповых чатах.

Кроме того, пользователи смогут устанавливать временный статус с таймером, а также использовать в качестве реакций кастомные эмодзи, появившиеся ранее в мессенджере.

Также отмечается, что в Telegram обновился дизайн галочки проверенных пользователей, каналов и ботов. В бета-версии она стала немного крупнее и насыщеннее, чтобы имитировать ее статус было сложнее.

Даты выхода новинок из бета-тестирования не сообщаются.