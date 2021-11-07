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В Telegram появится платная функция по отключению рекламы

В Telegram появится платная функция по отключению рекламы В Telegram появится платная функция по отключению официальной рекламы в каналах.
ИКТ
7 ноября 2021 г. 01:51
В Telegram появится платная функция по отключению рекламы

В Telegram появится платная функция по отключению официальной рекламы в каналах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, такая функция станет доступной для пользователей уже в ноябре. "Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - пояснил Дуров.

Кроме того, команда Telegram сейчас рассчитывает стоимость аналогичной услуги для авторов Telegram-каналов, которые хотели бы отключить размещение рекламных объявлений в своих каналах. "Мы продолжим работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом", - добавил он.

Telegram протестировал рекламные объявления 5 ноября. Во всех каналах, на которые подписаны более тысячи человек, появилось сообщение с пометкой "sponsored". Эта запись была видна только после прочтения всех сообщений на канале. Дуров пообещал, что для пользователей реклама будет практически не заметна, к тому же ее не будет в личных переписках и группах, а также в списке чатов. Он объяснил, что доход от рекламы позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

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