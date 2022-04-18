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В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые функции Мессенджер Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и ис
ИКТ
18 апреля 2022 г. 08:45
В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения.

Как передает Report, о новых функциях сообщается на сайте мессенджера.

Помимо этого, у пользователей появилась возможность отключать уведомления полностью или на заданное время. Им также стала доступна функция автоматического удаления сообщений с настройкой таймера в любых чатах. Обновления также затронули встроенную функцию перевода сообщений на iOS - количество распознаваемых языков увеличилось.

Кроме того, в новой версии Telegram обновили интерфейс смены телефонного номера, добавили больше анимированных эмодзи и улучшили окно проигрывателя в режиме "картинка в картинке" для пользователей платформы Android.

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